Сын Шакила О'Нила будет играть за университет Аризоны

Шариф О'Нил, сын легенды НБА Шакила О'Нила, решил выступать за университет Аризоны в следующем сезоне NCAA. О'Нил-младший считается одним из самых перспективных баскетболистов-школьников в США.

«Это своего рода дежавю. Мой отец никогда не говорил мне „делай то“, „делай это“. Так что я дал ему самому принять решение. Он получал массу писем. Пару недель назад мы сели с ним вместе — он взял свою книгу со всеми письмами, я — свою. Прекрасное ощущение. Но итоговое решение остаётся за ним», — рассказал Шакил О'нил ESPN.