Анциферов: матч с «Зенитом» нужно провести с предельной самоотдачей

Главный тренер «Автодора» Владимир Анциферов рассказал о значимости предстоящего гостевого матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча состоится 20 апреля.

«К сожалению, после поражения в Красноярске стало очевидно, что в плей-офф мы не попадём. Да, могли выиграть у «Енисея», но, увы, не получилось. Тем не менее продолжаем до конца бороться за девятое место, чтобы оказаться по итогам сезона в более статусном евротурнире. Для успеха над «Зенитом» нам необходимо продемонстрировать свою наилучшую игру, с предельной самоотдачей и концентрацией. Хозяева сильны в первую очередь активным движением мяча и высоким процентом реализации трёхочковых бросков. Нам крайне важно суметь сдержать их в этих компонентах и не позволить разбросаться дальнобойщикам», — приводит слова Анциферова пресс-служба клуба.