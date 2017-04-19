Уолл: хочу быть на вершине списка кандидатов на звание MVP

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл заверил, что не переживает из-за того, что его не считают претендентом на звание MVP сезона. В то же время защитник рассчитывает однажды получить этот трофей.

«Это только увеличивает мотивацию добиться того, чего я хочу. А я хочу быть на вершине списка претендентов.

Это всегда будет моей личной целью, но я из-за этого не переживаю. Парни, что претендуют на приз, тоже провели чертовски крутой сезон. Всё, что я могу сделать, — это дальше прибавлять, выигрывать, и в конечном итоге добьюсь своего", — приводит слова Уолла Hoopshype.