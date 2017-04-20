«Вашингтон» победил «Атланту» во 2-м матче, Уолл и Бил набрали 63 очка на двоих

«Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Атлантой Хоукс» во втором матче первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча состоялась в «Веризон-центре» в Вашингтоне и завершилась со счётом 109:101 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Вашингтона» стал Джон Уолл, набравший 32 очка. Ещё 31 очко в активе Брэдли Била. Марчин Гортат записал в свой актив дабл-дабл — 14 очков и 10 подборов. За «Атланту» дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов оформил Пол Миллсэп. Деннис Шрёдер набрал 23 очка, Тим Хардуэй-младший — 19 очков.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Уизардс».