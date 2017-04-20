51 очко Уэстбрука не спасло «Оклахома-Сити» от поражения в матче с «Хьюстоном»

«Хьюстон Рокетс» дома переиграл «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 115:111 во втором матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Хьюстона».

«Оклахома-Сити» лидировал в течение первых трёх четвертей, его преимущество достигало 15 очков, однако «Хьюстон» переломил ход игры в заключительном периоде.

Защитник «Тандер» Рассел Уэйстбрук оформил шестой в карьере трипл-дабл в плей-офф, набрав 51 очко, 10 подборов и 13 передач. В составе «Хьюстона» 35 очков на счету Джеймса Хардена, 22 — у Эрика Гордона.

Третий матч серии пройдёт 22 апреля на площадке «Оклахома-Сити», начало — в 04:30 мск.