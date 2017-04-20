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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

51 очко Уэстбрука не спасло «Оклахома-Сити» от поражения в матче с «Хьюстоном»

20 апреля 2017, четверг. 05:57. Баскетбол

«Хьюстон Рокетс» дома переиграл «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 115:111 во втором матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Хьюстона».

«Оклахома-Сити» лидировал в течение первых трёх четвертей, его преимущество достигало 15 очков, однако «Хьюстон» переломил ход игры в заключительном периоде.

Защитник «Тандер» Рассел Уэйстбрук оформил шестой в карьере трипл-дабл в плей-офф, набрав 51 очко, 10 подборов и 13 передач. В составе «Хьюстона» 35 очков на счету Джеймса Хардена, 22 — у Эрика Гордона.

Третий матч серии пройдёт 22 апреля на площадке «Оклахома-Сити», начало — в 04:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
20 апреля 2017, четверг. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
115 : 111 (26:35, 36:33, 24:21, 29:22)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Хьюстон Рокетс: Харден - 35, Гордон - 22, Л. Уильямс - 21, Беверли - 15, Илариу - 7, Капела - 7, Ариза - 4, Андерсон - 4, Онуаку, Вилтджер, Айзея, Т. Уильямс, Браун, Харрелл, Деккер
Оклахома-Сити Тандер: Уэстбрук - 51, Роберсон - 12, Оладипо - 11, Макдермотт - 11, Грант - 9, Гибсон - 8, Адамс - 5, Кантер - 4, Коул, Хьюстис, Сабонис, Коллисон, Синглер, Кристон, Абринес
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Оклахома-Сити Тандер Хьюстон Рокетс Расселл Уэстбрук НБА
Новости. Баскетбол
20 апреля 2017, четверг
05:57 51 очко Уэстбрука не спасло «Оклахома-Сити» от поражения в матче с «Хьюстоном»
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