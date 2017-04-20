Конли: игроки «Мемфиса» заплатят штраф за Физдэйла

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Майк Конли на тренировке заявил, что игроки выплатят НБА $ 30 тыс. вместо главного тренера Дэвида Физдэйла, который был оштрафован за критику рефери после второго поединка серии плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс» (82:96).

«Мы уже сказали Дэвиду, что заплатим штраф за него. Мы не хотим, чтобы он отдавал свои деньги», – приводит слова Конли ESPN.

Напомним, после второго поединка Физдэйл пожаловался на то, что судьи не замечали фолы против его подопечных, а также отметил большое количество штрафных, пробитых лидером «Спёрс» Каваем Леонардом.