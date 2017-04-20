Порзингис: не хочу обсуждать своё отсутствие на встрече с руководством клуба

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис предпочёл не комментировать своё отсутствие на традиционной встрече с руководство клуба, которая состоялась после завершения регулярного чемпионата.

«Мне кажется, сейчас не самый подходящий момент, чтобы обсуждать это. Я ничего не хочу говорить по этому поводу», – приводит слова Порзингиса ESPN.

В минувшем регулярном сезоне Кристапс проводил на паркете по 32,8 минуты, собирая коллекцию из 18,1 очка, 7,2 подбора, 2,0 блок-шота и 1,5 передачи в среднем за игру.