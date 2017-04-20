Керр: надеюсь, несколько дней отдыха помогут Дюранту восстановиться

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, почему оставил вне игры форварда Кевина Дюранта во втором матче серии первого раунда плей-офф с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (110:81).

«Это того не стоило. Если бы я позволил ему играть, он мог бы усугубить повреждение и выбыть из строя на несколько недель. Я чувствовал бы себя идиотом. Так что мы будем относиться к этому осторожно. Надеюсь, несколько дней отдыха помогут ему восстановиться», – приводит слова Керра ESPN.

В первом матче серии с «Трэйл Блэйзерс» (121:109) Дюрант провёл на площадке 36 минут, собрав коллекцию из 32 очков, 11 подборов, 2 результативных передач и 1 блок-шота.