Джордж: я не пытался свернуть вину на одноклубников

Форвард «Индианы Пэйсерс» Пол Джордж признался, что, критикуя партнёров по команде Си Джей Майлза и Лэнса Стивенсона, он хотел мотивировать их.

«Если честно, это полное невежество. Все знают, насколько я близок со своими одноклубниками. Я сказал это только для того, чтобы мотивировать их на победу в серии с «Кливлендом» и в чемпионате. Я не пытался свернуть на них вину. Если бы я ничего сказал, это была бы другая история», – приводит слова Джорджа ESPN.

В нынешнем плей-офф лидер «Пэйсерс» проводит на площадке по 41,5 минуты, собирая коллекцию из 30,5 очка, 7,0 передачи, 6,5 подбора и 1,0 перехвата в среднем за игру.