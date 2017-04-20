Ларкин: «Баскония» способна выиграть серию с ЦСКА, если победит во втором матче

Разыгрывающий «Басконии» Шейн Ларкин считает, что его команда способна взять реванш во второй игре серии и стать фаворитом противостояния.

«В чётвертой четверти первого матча мы почувствовали, что можем обыграть ЦСКА в Москве. Мы чётко выполняли план тренера, вышли вперёд, но в решающие моменты игры не забили верные броски. Надеюсь, во втором матче удача будет на нашей стороне. Мы знаем, как нейтрализовать сильные стороны игроков ЦСКА. Если мы выиграем вторую игру серии, чаша весов склонится на нашу сторону. В Витории мы способны дважды обыграть ЦСКА и выиграть серию – у нас исключительно такой настрой на игру с действующим победителем Евролиги», – приводят слова Ларкина «Известия».