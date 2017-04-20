Антонов: не скажу, что «Баскония» удивила ЦСКА в первом матче

Форвард ЦСКА Семён Антонов прокомментировал победу над «Басконией» со счётом 98:90 в первом поединке четвертьфинальной серии Евролиги.

«Приятно, что смог помочь команде, но самое главное – мы ведём в серии. Спасибо болельщикам, что пришли поддержать нас в такой ответственной игре. Теперь надо отдохнуть и начинать готовиться к следующему матчу. Удивила ли нас «Баскония»? Нет, они играли так же, как и в регулярном сезоне: игра Ларкина «один в один», подборы в нападении, игра Шенгелии в «пост-ап». В первой половине мы контролировали подбор в нападении, но во второй немного сбавили в этом компоненте. За счёт вторых атак Ларкин и набрал практически все свои очки. Надо исключить этот момент, и тогда всё будет отлично. «Баскония» – крепкая команда, но мы должны сломить их сопротивление», – приводят слова Антонова «Известия».