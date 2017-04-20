Уэйд: «Чикаго» нельзя снимать ногу с педали газа

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд заявил, что его команде нельзя расслабляться в серии первого раунда плей-офф НБА с «Бостон Селтикс».

«Нам нельзя снимать ногу с педали газа. Мы хотим выиграть ближайший матч», — приводит слова Уэйда корреспондент Chicago Chronicle Карлос Дуглас.

«Чикаго» выиграл у «Бостона» оба матча на выезде и 22 апреля проведёт первую игру серии на своей площадки. Отметим, что «Буллз» попали в плей-офф с восьмого места в Восточной конференции, в то время как «Селтикс» — с первого.