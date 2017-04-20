Карл: судьи чаще принимают решения в пользу чемпионов

Бывший тренер НБА Джордж Карл сказал, что судьи всегда помогают именитым и титулованным командам.

«Мы все знаем, что судьи чаще принимают решения в пользу чемпионов. Это как боксёр тяжёлого веса, который завоевал титул чемпиона мира. Ты должен нокаутировать его, а не побить по очкам», — цитирует Карла Bleacher Report.

В пример Карл привёл серию своего «Кливленд Кавальерс» против «Бостон Селтикс» в 1985 году. «Селтикс» выиграли у «Кавальерс» три матча с общей разницей в семь очков.

«Мы лидировали во всех этих играх за три минуты до конца и выиграли бы парочку из них, если бы не судейские решения», — уверен Карл.

Ранее наставник «Мемфис Гриззлиз» Дэвид Физдэйл пожаловался на действия арбитров в серии с «Сан-Антонио Спёрс».