Ясикявичус может стать главным тренером «Маккаби»

Главный тренер литовского «Жальгириса» Шарунас Ясикявичус вскоре может сменить место работы. В услугах 41-летнего специалиста заинтересовано руководство тель-авивского «Маккаби», об этом сообщает израильский журналист Рой Гладстоун посредством своей страницы в «Твиттер».

Ясикявичусу может быть предложен контракт по схеме 2+1. Сам литовец намерен дать ответ «Маккаби» только после завершения сезона.

В течении сезона израильский клуб уже делал перестановки на тренерском мостике команды, доверив должность главного тренера Айнарсу Багатскису. Тем не менее, эти меры не помогли тель-авивцам добиться выхода в плей-офф Евролиги.