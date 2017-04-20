Физдэйл — о Леонарде: выясню у руководства НБА, разрешено ли играть роботам

Главный тренер «Мемфис Гриззлиз» Дэвид Физдэйл подчеркнул: он сомневается, что форвард «Сан-Антонио Спёрс» Кавай Леонард является человеком.

«Я стоял рядом с Каваем, и он не дышал. Буду обращаться в НБА и выясню, позволено ли роботам играть в лиге», — приводит заявление Физдэйла корреспондент официального «твиттера» «Мемфиса» Алексис Морган.

«Сан-Антонио» выиграл у «Мемфиса» два первых матча 1/4 финала Западной конференции и ведёт в серии – 2-0. Леонард набрал в этих играх в общей сложности 69 очков.