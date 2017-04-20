Теодосич: возможно, в концовке ЦСКА немного повезло, но главное, что мы победили

Разыгрывающий защитник ЦСКА Милош Теодосич прокомментировал победу своей команды над «Басконией» со счётом 84:82 во втором матче четвертьфинальной серии Евролиги.

«Сегодня самым важным было победить. Возможно, в концовке нам немного повезло, но главное, что мы одержали победу. Несмотря на то что мы ведём в серии 2-0, нам нельзя расслабляться. Нужно приехать в Виторию и постараться выиграть в третий раз. Думаю, в Испании мы будем немного расслаблены морально и будем играть немного лучше, чем в Москве, потому что не будем ощущать на себе такое давление, но посмотрим. Следующие пять дней будем отдыхать и готовиться к матчу в Витории», — приводит слова Теодосича официальный сайт Евролиги.