Итудис: просил Хайнса промахнуться, а он реализовал оба штрафных броска

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы команды над «Басконией» (84:82) во втором матче четвертьфинальной серии Евролиги рассказал, что просил Кайла Хайнса промахнуться при исполнении второго штрафного броска на последней секунде, когда «армейцы» вели "+1", но американский форвард попал в кольцо.

«Все, кто приезжает к нам, приезжают за победой. Соперники используют все средства, не стесняются фолить, провоцируют нас, бьются за результат. И если они побеждают – становятся героями, а если проигрывают, всегда могут сказать: «Ведь мы играли против лучшей команды Европы, ничего удивительного».

Что касается штрафных Хайнса в концовке, я просил его намеренно промахнуться при исполнении второго броска, чтобы у «Басконии» не было шансов на прицельный бросок. Кайл попал оба, а потом сказал мне: «Тренер, клянусь, я пытался промазать», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.