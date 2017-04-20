Президент ЖБК «Воронеж-СКИФ»: платил баскетболисткам со своей карточки

Президент баскетбольного клуба «Воронеж-СКИФ» Юрий Бездетко прокомментировал заявление баскетболистки Галины Литвиненко о том, что руководство воронежцев обмануло её. Он не стал отрицать наличие перед игроками задолженностей по зарплате, образовавшихся из-за того, что спонсоры не выполнили свои обязательства.

«Чтобы хоть как-то поддержать баскетболисток, я, как директор, платил им со своей карточки, кому 5 тыс., кому 8 тыс. рублей и т.п. Мы говорили игрокам и той же Галине: обращайтесь в суд, это ваше право. Галина пишет, что мы не являемся на судебные слушания. Но ведь никаких слушаний и нет, никто на нас в суд не подавал. Галина пишет, что у нас в офисе Следственный комитет проводил обыски и ничего не нашли, потому что мы якобы спрятали всю бухгалтерскую документацию. Какие обыски? Какая документация? У нас бухгалтерия уже почти год как закрыта», — приводит слова Бездетко «МОЁ! Online».