Президент воронежской федерации баскетбола ответил на обвинения Литвиненко

Президент воронежской федерации баскетбола Александр Сысоев прокомментировал заявление баскетболистки Галины Литвиненко о том, что руководство «Воронеж-СКИФ» обмануло её.

«Раньше жили на дотации. На содержание команд выделяли деньги. Сейчас сверстали бюджет, по этой строке – ноль. Власти привлекли совет попечителей – строительные компании, которые взяли на себя обязательства выделять средства на помощь воронежским командам. Однако обещания эти не всегда выполняются, и это прекрасно можно понять. Ведь строители ничего никому не должны и помогают добровольно. Доходов у клуба «Воронеж-СКИФ» нет, даже билеты на игры бесплатные. Мы постоянно ходим и просим денег на то, чтобы команда продолжала существовать. Мы устали просить. При этом, несмотря на финансовые проблемы, показываем хорошие результаты – у нас очень талантливые тренеры и дети», — цитирует Сысоева «Вести-Воронеж».

Конкретную ситуацию с Литвиненко президент воронежской федерации баскетбола назвал «особой». Пояснил, что у него были претензии к баскетболистке, которая собиралась завершить карьеру. По словам Сысоева, летом она не хотела работать на тренировках, зато просила платить ей не только зарплату, но и премии. Да и позже повела себя некрасиво, говоря неправду и желая получить из ситуации с увольнением максимальную для себя выгоду. По его словам, долги по зарплатам за 2016 год у клуба остались лишь перед двумя баскетболистками, одна из них — Литвиненко. Как только у команды появятся средства, она расплатится по долгам.

Осенью 2016 года женский клуб «Воронеж-СКИФ» лишился профессионального статуса. Из-за финансовых проблем команда не заявилась в Суперлигу, в которой вступала с сезона–2013/14. На оплату части взноса представители попечительского совета федерации баскетбола региона не нашли денег. Так клуб остался без профессиональных соревнований. В 2017 году команда выступает на любительском уровне.