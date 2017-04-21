Трипл-дабл Л. Джеймса помог «Кливленду» отыграться с "-26" у «Индианы»

«Кливленд Кавальерс» на выезде переиграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 119:114 в 3-м матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Кливленда».

К перерыву «Кливленд» уступал 26 очков, однако в 3-й четверти совершил рывок, благодаря которому смог отыграть отставание.

Форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл (41 очко, 13 подборов, 12 передач). На счету форварда «Индианы» пола Джорджа 36 очков и 15 подборов, у Таддеуса Янга — 11 очков и 14 подборов.

Четвёртый матч серии пройдет на площадке «Индианы» 23 апреля, начало — в 20:00 мск.