«Мемфис» обыграл «Сан-Антонио» и сократил отставание в серии до одной победы

«Мемфис Гриззлиз» дома нанёс поражение «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 105:94 в третьем матче серии первого раунда плей-офф. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Спёрс».

В течение первой половины игры несколько раз менялся лидер, но после 2-го перерыва «Мемфис» совершил решающий рывок.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Гриззлиз» Майк Конли, набравший 24 очка, по 21 очку на свой счёт записали Зак Рэндольф и Марк Газоль. У «Сан-Антонио» дабл-даблом отметился Ламаркус Олдридж (16 очков, 11 подборов).

Четвёртая игра серии пройдёт на площадке «Мемфиса» 23 апреля, начало — в 03:00 мск.