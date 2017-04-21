Джеймс вышел на седьмое место в истории НБА по количеству подборов в плей-офф

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс, совершив 13 подборов в третьем матче серии первого раунда с «Индиана Пэйсерс», довёл их общее количество в плей-офф за карьеру до 1 787 (8,8 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Уэса Анселда и вышел на седьмое место в истории лиги по этому показателю.

Теперь впереди Джеймса остаются только Карл Мэлоун (2 062 подборов), Карим Абдул-Джаббар (2 481), Шакил О'Нил (2 508), Тим Данкан (2 859), Уилт Чемберлен (3 913) и Билл Расселл (4 104).

Встреча закончилась выездной победой «Кливленда» со счётом 119:114, после которой он ведёт в серии 3-0.