Джордж: вместо того чтобы наступить на горло «Кливленду», мы расслабились

Форвард «Индиана Пэйсерс» Пол Джордж пояснил причины поражения в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Кливленд Кавальерс».

«К началу второй половины мы вели «+25» и имели возможность наступить на горло «Кливленду», но вышли на площадку расслабленными. Мы не оказывали давления на соперника, не создавали ему трудностей. «Кавальерс» опять без помех проводили серии атак из-за дуги. Этого нельзя было допускать», – цитирует Джорджа Indy Star.

Встреча закончилась домашним поражением «Индианы» со счётом 114:119, после которого она уступает в серии 0-3.