Маркович: приятно вспоминать, как удалось обыграть Стивена Карри

Разыгрывающий «Зенита» Стефан Маркович поделился воспоминаниями о победе в составе сборной Сербии над США в финале молодёжного чемпионата мира 2007 года.

«Такое не забывается! Тем более, играли у себя дома в Сербии. На групповом этапе мы уступили американцам в напряжённой концовке, поэтому очень хотелось взять реванш. Помню, что на финале был аншлаг, пришло 8 тысяч болельщиков. Мы просто играли в свой баскетбол и заряжались энергией от фанатов, даже не отдавая себе отчёт в том, кто играет против нас. Хотя сейчас приятно осознавать, что нам удалось обыграть будущих суперзвезд НБА Стивена Карри и Деандре Джордана», – передаёт слова Марковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.