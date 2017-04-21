«Сакраменто» назначил Люка Борнна новым вице-президентом по стратегии

Клуб НБА «Сакраменто Кингз» объявил о назначении на пост вице-президента по стратегии и аналитике Люка Борнна. На этой должности Борн сменит Рональда Бича, который покинет «Кингз» после проведёных в клубе двух лет.

До назначения в «Сакраменто» Борнн руководил отделом аналитики в итальянском футбольном клубе «Рома». В своей новой должности Борнн будет подчиняться непосредственно вице-президенту и генеральному менеджеру клуба Владе Дивацу и использовать свой опыт в целях сбора и обработки данных, который предоставит персоналу по баскетбольным операциям необходимую информацию, ценную в вопросах принятия решений, касающихся составления ростера, оценки игроков и общей стратегии.