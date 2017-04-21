НБА оштрафовала Уэстбрука на $ 15 тыс.

НБА приняла решение оштрафовать разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука на $ 15 тыс. за употребление ненормативной лексики в комментарии после матча против «Хьюстон Рокетс» (111:115), об этом сообщает официальный сайт лиги.

Тогда лидер «Оклахомы», отвечая на вопрос о своём выступлении, сказал следующее:

«Мне плевать (в оригинале было использовано более грубое слово. — Прим. „Чемпионата“) на мои статистические показатели. Мы проиграли».

Во втором матче Уэстбрук установил новый рекорд плей-офф по количеству очков, набранных игроком, который оформил трипл-дабл. В активе защитника коллекция из 51 очка, 13 передач и 10 подборов.