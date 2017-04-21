Хойберг: о сроках возвращения Рондо говорить ещё рано

Главный тренер «Чикаго Буллз» Фред Хойберг заявил, что о сроках возвращения в строй разыгрывающего Рэджона Рондо можно будет говорить через 7-10 дней.

«Пока ещё рано говорить о том, когда Рондо вернётся. Сможет ли он ещё сыграть в этом сезоне, станет ясно через 7-10 дней. Рэджон играл с травмой запястья, и наложенный ему гипс в том числе поможет залечить и эту травму», — приводит слова тренера Rotoworld.

По заявлениям Хойберга, в отсутствие Рондо больше игрового времени получат защитники Джериан Грант и Майкл Картер-Уильямс.

Ранее стало известно, что разыгрывающий «Чикаго» Рэджон Рондо выбыл из строя на неопределённый срок из-за перелома большого пальца руки.