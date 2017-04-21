«Анадолу Эфес» вырвал победу у «Олимпиакоса» и сравнял счёт в серии

«Анадолу Эфес» сравнял счёт в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги против «Олимпиакоса», добыв выездную победу.

В первой четверти на площадке шла равная игра, но уже во втором игровом отрезке «Олимпиакосу» удался рывок, который помог им уйти на большой перерыв с перевесом в 7 очков – 44:37.

Начиная со второй половины «Анадолу Эфес» стал сокращать отставание в счёте. Под занавес игры лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз. Успешнее в этой дуэли оказались гости.

На последних секундах встречи «Олимпиакос» имел шанс вырвать победу, однако трёхочковая попытка пирейцев при счёте 71:73 оказалась неудачной.

Самым результативным игроком встречи оказался защитник хозяев Вассилис Спанулис, набравший 20 очков. В составе победителей 16 очков на счету Брайанта Данстона.

Таким образом, «Анадолу Эфес» сравнял счёт в серии — 1:1.