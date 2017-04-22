Дюрант может восстановиться к третьей игре серии с «Портлендом»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант, пропустивший второй матч серии с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (110:81) из-за травмы икроножной мышцы, возобновил тренировки, сообщил инсайдер ESPN Крис Хэйнс в «Твиттере».

Пока нет сведений о том, сможет ли Дюрант принять участие в третьем поединке серии с «Портлендом», который состоится 23 апреля. Тренеры примут решение в последний момент.

В первом матче с «Трэйл Блэйзерс» (121:109) Кевин провёл на площадке 36 минут, собрав коллекцию из 32 очков, 11 подборов, 2 результативных передач и 1 блок-шота.