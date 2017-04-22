«Оклахома» одолела «Хьюстон», Уэстбрук оформил трипл-дабл, Харден набрал 44 очка

«Оклахома-Сити Тандер» добыл непростую победу над «Хьюстон Рокетс» в матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 115:113 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Тандер» стал Расселл Уэстбрук, который оформил трипл-дабл из 32 очков, 13 подборов и 11 передач. Ещё 20 очков набрал Тадж Гибсон. За «Рокетс» 44 очка набрал Джеймс Харден, ещё 22 в активе Лу Уильямса.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Хьюстона». Четвёртый матч противостояния состоится в Оклахома-Сити 23 апреля.