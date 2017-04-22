Гарнетт записал для «Бостона» мотивирующее видео перед третьей игрой с «Чикаго»

Экс-игрок НБА Кевин Гарнетт записал мотивирующее видео для игроков «Бостон Селтикс» перед третьим матчем серии первого раунда плей-офф с «Чикаго Буллз» (104:87).

Лидер «Селтикс» Айзея Томас включил видео с обращением Гарнетта в раздевалке команды перед выходом на паркет.

«Все в команде завелись. У меня было ощущение, что Гарнетт находится рядом с нами. Слова Кевина придали нам энергии. Он напомнил нам, за что сражаются игроки «Селтикс». Это забавно, потому что он был нашим лидером, когда играл здесь. Он до сих пор является членом семьи «Селтикс. Это видео многое значит для нас», – приводит слова защитника Эйвери Брэдли ESPN.