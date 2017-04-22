Иванович: «Химки» обязаны побеждать «Енисей», другого варианта нет

Главный тренер «Химок» Душко Иванович поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

«Матч с «Енисеем» очень важен, так как он решит, на какой строчке – третьей или четвёртой – мы завершим регулярный чемпионат. Игра будет очень сложной, так как в этом сезоне «Енисей» выступает здорово, к тому же мы отправились на выезд, где другой часовой пояс. На прошлой неделе у нас был подобный опыт в Астане, и мы готовы к таким условиям.

Мы обязаны побеждать, другого варианта нет. Первый матч с «Енисеем» мы выиграли, но это было сложно. Соперник отлично бежит, быстро переходит из обороны в атаку. Их лидер – Тэйлор, причём не только в плане организации игры. В их составе есть хорошие снайперы, а также мощный центровой Элегар, берущий много подборов в нападении. К сожалению, нам снова не сможет помочь Браун», – приводит слова Ивановича официальный сайт «Химок».