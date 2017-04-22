Рондо: доктора сказали, что я выбыл на пару недель

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Рэджон Рондо рассказал, что должен пропустить около двух недель из-за перелома пальца. Таким образом, он не поможет «Буллз» в серии с «Бостон Селтикс».

«Худшего времени для травмы нет. На всё есть причина, и вышло так, как вышло. Не знаю, сколько я буду вне игры. Я планирую быстро выздороветь, но доктора сказали, что этой займёт пару недель. Посмотрим, как всё пойдёт.

Всё зависит от того, что я смогу терпеть. Буду проверять каждый два дня, могу ли я держать мяч. Но пока я большим пальцем даже вилку держать не могу. Надеюсь, через пару дней всё станет лучше.

Когда я пытался взять мяч, было больно. Я знал — что-то не так. У меня палец посинел", — цитирует Рондо официальный сайт НБА.