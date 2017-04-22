«Афробаскет-2017» перенесён из Конго в Анголу

Сегодня ФИБА назвала имя страны, которая проведёт у себя чемпионат Африки 2017 года по баскетболу. Вместо Республики Конго это право получила Ангола.

Такие меры были приняты в связи с тем, что в Конго не смогли решить проблемы, связанные с логистикой, что и стало основной причиной переноса «Афробаскета» из этой страны. Таким образом, сборная этой страны не примет также участия в континентальном форуме, так как не участвовала в матчах квалификационного отбора на правах хозяйки турнира. Об этом сообщает официальный сайт ФИБА.

Команда, которая займёт место конголезской сборной, будет названа позже. «Афробаскет-2017» пройдёт в пяти городах Анголы с 19 по 30 августа.