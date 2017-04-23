33 очка Дерозана помогли «Торонто» одержать победу над «Милуоки»

«Милуоки Бакс» на домашнем паркете уступил «Торонто Рэпторс» со счётом 76:87 в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф. Счёт в серии — 2:2.

В первой половине встречи на площадке шла равная игра, что и отразили цифры на табло, на большой перерыв команды ушли при счёте 41:41.

Начиная с третьей четверти «Торонто» начал отрываться от хозяев, сумев довести встречу до победы и таким образом сравняв счёт в серии.

Самым результативным в составе победителей стал Демар Дерозан, набравший 33 очка. У «Милуоки» 19 очков набрал Тони Снелл, на счету Криса Миддлтона дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов.