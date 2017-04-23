43 очка Леонарда не помогли «Спёрс» в матче с «Мемфисом»

«Сан-Антонио Спёрс» в овертайме на выезде уступил «Мемфис Гриззлиз» со счётом 108:110 в четвёртом матче серии первого раунда. Счёт в серии — 2-2.

«Спёрс» в первой четверти оторвались на 10 очков, однако начиная со второго периода лидировали уже «Гриззлиз». В концовке четвёртой двенадцатиминутки «Сан-Антонио» отыграл отставание, а в овертайме лучше оказались хозяева.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Спёрс» Кавай Леонард, набравший 43 очка. 22 очка — на счету Тони Паркера. У «Мемфиса» 35 очков набрал Майк Конли, а Зак Рэндольф и Марк Газоль оформили дабл-даблы (12 очков и 11 подборов, 16 очков и 12 подборов соответсвенно).

Пятая игра серии пройдёт на площадке «Сан-Антонио» 26 апреля.