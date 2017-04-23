«Голден Стэйт» одержал третью победу над «Портлендом», у Карри 34 очка

«Голден Стэйт Уорриорз» на выезде переиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 119:113 в третьем матче серии первого раунда плей-офф. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Уорриорз».

Хозяева вели в третьей четверти с отрывом более 15 очков, однако «Голден Стэйт» в концовке периода совершил рывок и вырвал победу.

На счету защитника «Уорриорз» Стивена Карри — 34 очка, у Клэя Томпсона — 24 очка. В составе «Портленда» СиДжей Макколум набрал 32 очка, ненамного от него отстал Дэмьен Лиллард — 31 очко.

Четвёртый матч серии пройдёт на площадке «Портленда» 25 апреля, начало — в 05:30 мск.