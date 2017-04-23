Стивен Карри стал 10-м игроком НБА, реализовавшим 250 трёхочковых в плей-офф

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри, реализовав пять трёхочковых в третьем матче серии первого раунда с «Портленд Трэйл Блэйзерс», довёл их общее количество за карьеру в плей-офф НБА до 254 (4,2 в среднем за игру). Таким образом, он стал 10-м баскетболистом в истории лиги, превысившим планку в 250 точных бросков из-за дуги в плей-офф. Из действующих игроков это удалось только Полу Пирсу (272 дальних попадания в плей-офф), Леброну Джеймсу (295) и Ману Джинобили (309).

Встреча закончилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 119:113, после которой он ведёт в серии 3-0.