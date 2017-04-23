Дэвид Физдэйл: кто-нибудь посоветует, как защищаться против Кавая Леонарда?

Главный тренер «Мемфис Гриззлиз» Дэвид Физдэйл после четвёртого матча серии первого раунда плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс» признался, что испытывает проблемы с обороной против лидера соперника лёгкого форварда Кавая Леонарда.

«Кто-нибудь посоветует, как защищаться против Леонарда? Я уже перепробовал все варианты, но он… Кавай – отличный игрок. Он настоящая суперзвезда», – цитирует Физдэйла ESPN.

Встреча закончилась домашней победой «Мемфиса» в овертайме 110:108, после которой счёт в серии стал 2-2.