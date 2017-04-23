Попович: зрители не зря потратили деньги на матч «Мемфиса» с «Сан-Антонио»

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович, несмотря на поражение в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Мемфис Гриззлиз», остался доволен игрой.

«Поединок был отличным. Обе команды отдали на площадке все силы и продемонстрировали фантастический баскетбол. Болельщики не зря потратили деньги на билеты. А в конце Марк Газоль реализовал очень сложный бросок. Ламаркус Олдридж защищался против него хорошо, но мяч всё-таки попал в кольцо», – цитирует Поповича ESPN.

Встреча закончилась выездным поражением «Сан-Антонио» в овертайме 108:110, после которого счёт в серии стал 2-2.