НБА проводит расследование конфликта Беверли с болельщиком «Оклахома-Сити»

НБА проводит расследование инцидента между защитником «Хьюстон Рокетс» Патриком Беверли и одним из болельщиков «Оклахома-Сити Тандер» во время третьего матча серии первого раунда плей-офф, сообщает ESPN. В одном из его эпизодов Беверли после прохода под кольцо упал на паркет, задев ногу зрителя, которым оказался сын миноритарного акционера «Оклахома-Сити» Стюарт Скарамуччи. Затем игрок пожаловался на Скарамуччи арбитра поединка. После окончания встречи Беверли подошёл к болельщику и вступил с ним в словесную перепалку. Расследование инициировано по запросу «Хьюстона».