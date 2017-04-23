«Химки» разгромили «Енисей» «+40», Швед и Роулэнд набрали по 19 очков

«Химки» на выезде разгромили «Енисей» со счётом 104:64 в первом матче заключительного игрового дня регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Гости реализовали 67% бросков с ближней и средней дистанций и 43% трёхочковых против 39% и 22% соответственно у соперника, а также выиграли борьбу за подборы 46:27. Таким образом, «Химки» обеспечили себе итоговое третье место в регулярном чемпионате.

Самыми результативными игроками встречи с 19 очками стали защитники «Химок» Алексей Швед и Эрл Роулэнд. У проигравших отличился защитник Алексей Вздыхалкин, набравший 16 очков.