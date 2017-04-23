35 очков Миннерата помогли «Автодору» обыграть ВЭФ в последнем туре Лиги ВТБ

Саратовский «Автодор» на своей площадке обыграл рижский ВЭФ со счётом 96:84 в заключительном туре регулярного первенства Единой лиги ВТБ. На протяжении трёх четвертей на площадке шла равная борьба, но на старте заключительного отрезка «Автодору» удался рывок 16:4, который и принёс саратовцам победу.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Автодора» Ник Миннерат, на счету которого 35 очков. В составе ВЭФа выделился Алекс Гордон с 17 очками.

Этот матч не повлиял на положение команд в таблице — «Автодор» остался 10-м, ВЭФ — 7-м.