Уэстбрук вторым после Чемберлена оформил три трипл-дабла в плей-офф подряд

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук стал вторым игроком в истории НБА, оформившим три трипл-дабла подряд в плей-офф. Ранее таким достижением мог похвастать только Уилт Чемберлен.

Уэстбрук добился трипл-дабла в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс» — к середине третьей четверти на его счету уже 17 очков, 12 результативных передач и 11 подборов.

Отметим, что в первых трёх матчах серии Уэстбрук набирал в среднем по 35,0 очка, 10,3 передачи и 11,3 очка. Без трипл-дабла Уэстбрук провёл только первую встречу серии.