«Хьюстон» обыграл «Оклахома-Сити», несмотря на трипл-дабл Уэстбрука

«Хьюстон Рокетс» на выезде обыграли «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 113:109 в четвёртом матче первого раунда плей-офф. На протяжении всей встрече на паркете шла напряжённая борьба и ни одной из команд не удавалось оторваться. Судьба встречи решалась в концовке — «Тандер» не могли набрать ни одного очка на протяжении двух минут, что предопределило победу «Рокетс».

Защитник «Тандер» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 35 очков, 14 передач и 14 подборов. У «Хьюстона» 28 очков набрал Нене Илариу.

«Рокетс» ведут в серии — 3-1.