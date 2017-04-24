Беверли оштрафован на $ 25 тысяч за конфликт с сыном акционера «Оклахома-Сити»

НБА оштрафовала защитника «Хьюстон Рокетс» Патрика Беверли на $ 25 тыс., рассмотрев его конфликт с одним из болельщиков «Оклахома-Сити Тандер» во время третьего матча серии первого раунда плей-офф, сообщает ESPN.

Напомним, в одном из эпизодов той встречи Беверли после прохода под кольцо упал на паркет, задев ногу зрителя, которым оказался сын миноритарного акционера «Оклахома-Сити» Стюарт Скарамуччи. Затем игрок пожаловался на Скарамуччи арбитру поединка. После окончания встречи Беверли подошёл к болельщику и вступил с ним в словесную перепалку.