Уэстбрук: не нужно пытаться разделить меня и других игроков «Оклахома-Сити»

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук на пресс-конференции после четвёртого матча серии первого раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс» (109:113) встал на защиту одноклубников после того, как центрового Стивена Адамса спросили о плохой игре команды без своего лидера.

«Не хочу, чтобы кто-то пытался разделить нас. Мы – одна команда. Если я сажусь на скамейку, а Стивен Адамс продолжает играть, мы всё ещё являемся одноклубниками. Не нужно разделять нас. Не пытайтесь делать это. Не нужно пытаться настроить нас друг против друга. Расселл и другие игроки. Расселл против «Хьюстона». Я не хочу это слышать. Мы играем за одну команду. Это всё, что имеет значение.

Говорите: «Расселл, команда играла плохо». Не нужно говорить: «Когда Расселл садится на скамейку, команда играет плохо». Это не важно», – приводит слова Уэстбрука ESPN.