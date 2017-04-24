Айзея Томас: никто не способен защищаться против меня

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас прокомментировал свою игру в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Чикаго Буллз» (104:95).

«Никто не способен защищаться против меня. У меня такая вот уверенность в себе. Тренерский штаб и одноклубники помогают мне быть успешным. Не имеет значения, что делают другие команды. Брэд Стивенс всегда находит решение и позволяет мне показывать свой максимум. То же самое делают мои партнёры по команде», – цитирует Томаса ESPN.

В четвёртой игре Айзея провёл на площадке 36 минут, собрав коллекцию из 33 очков, 7 результативных передач, 4 подборов и 1 перехвата.