Харден провёл 4-й матч против «Оклахома-Сити» с травмой голеностопа

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден сыграл в четвёртом поединке серии первого раунда плей-офф с «Оклахома-Сити Тандер», несмотря на повреждение голеностопа, сообщает ESPN.

Харден провёл на площадке 39 минут, собрав коллекцию из 16 очков, 8 результативных передач, 7 подборов и 1 перехвата. Защитнику удалось реализовать только 5 из 16 бросков с игры (31,3%), включая 0 из 7 из-за дуги.

«Рокетс» одолел «Тандер» со счётом 113:109 и увеличил преимущество в серии до двух побед – 3-1. Следующая игра состоится в Хьюстоне 25 апреля.