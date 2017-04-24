Соколовский: не думаю, что ЦСКА хватит трёх игр, чтобы пройти «Басконию»

Тренер сборной России Борис Соколовский поделился ожиданиями от предстоящих гостевых матчей ЦСКА в четвертьфинале Евролиги против «Басконии».

«С точки зрения подготовки к «Финалу четырёх» ЦСКА было бы лучше завершить серию сухой победой. В каждом матче плей-офф – колоссальные нагрузки, огромная самоотдача и энергозатраты игроков. Но мне кажется, что «Баскония» уехала из Москвы с чувством неудовлетворенности, и в этом плане её реваншистские настроения будут очень высокими. Поэтому я думаю, что трёх игр ЦСКА не хватит. У Сито Алонсо подобрался очень сильный, волевой коллектив. Мой прогноз – ЦСКА и «Баскония» одержат по одной победе, и наш клуб гарантирует себе участие в «Финале четырёх» до возвращения в Москву», – приводят слова Соколовского «Известия».